Санчес не хочет возвращаться в "Манчестер Юнайтед"

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Санчес не хочет возвращаться в "Манчестер Юнайтед"

Форвард миланского "Интера" Алексис Санчес не хочет возвращаться в "Манчестер Юнайтед", которому принадлежат права на него. Об этом информирует Corriere dello Sport.

По данным источника, контракт нападающего с "МЮ" рассчитан до 2021 года. Футболист хочет выступать в "Интере" на постоянной основе. 

Отметим, что у нерадзурри нет права выкупа по условиям арендного соглашения. Однако миланцы не против оставить 30-летнего чилийца у себя с условием понижения зарплаты. На данный момент часть зарплаты Санчесу платит "Манчестер Юнайтед".

Сейчас игрок восстанавливается после травмы, полученной на Кубке Америке в составе сборной Чили.

А еще: Санчес заявил, что однажды перейдет в один из клубов МЛС| http://soccernews.ru
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