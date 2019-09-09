Санчес не хочет возвращаться в "Манчестер Юнайтед"
Форвард миланского "Интера" Алексис Санчес не хочет возвращаться в "Манчестер Юнайтед", которому принадлежат права на него. Об этом информирует Corriere dello Sport.
По данным источника, контракт нападающего с "МЮ" рассчитан до 2021 года. Футболист хочет выступать в "Интере" на постоянной основе.
Отметим, что у нерадзурри нет права выкупа по условиям арендного соглашения. Однако миланцы не против оставить 30-летнего чилийца у себя с условием понижения зарплаты. На данный момент часть зарплаты Санчесу платит "Манчестер Юнайтед".
Сейчас игрок восстанавливается после травмы, полученной на Кубке Америке в составе сборной Чили.
А еще: Санчес заявил, что однажды перейдет в один из клубов МЛС| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|4
|12
|2
|Манчестер Сити
|4
|10
|3
|Лестер Сити
|4
|8
|4
|Кристал Пэлас
|4
|7
|5
|Вест Хэм Юнайтед
|4
|7
|6
|Арсенал Лондон
|3
|6
|7
|Манчестер Юнайтед
|4
|5
|8
|Шеффилд Юнайтед
|4
|5
|9
|Челси
|4
|5
|10
|Тоттенхэм
|3
|4
|11
|Бернли
|4
|4
|12
|Эвертон
|3
|4
|13
|Саутгемптон
|4
|4
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|4
|15
|Борнмут
|4
|4
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|4
|4
|17
|Вулверхэмптон
|3
|3
|18
|Астон Вилла
|4
|3
|19
|Норвич Сити
|4
|3
|20
|Уотфорд
|4
|1