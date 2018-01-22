Санчес: "Не мог отказаться от шанса выступать на историческом стадионе"

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Санчес: "Не мог отказаться от шанса выступать на историческом стадионе"

Нападающий Алексис Санчес прокомментировал свой переход в "Манчестер Юнайтед".

"Я очень рад присоединиться к самому большому клубу в мире. Я провел в "Арсенале" замечательные три с половиной года, у меня останутся только хорошие воспоминания о клубе и его фанатах. Не мог отказаться от шанса выступать на историческом стадионе и поработать с Жозе Моуринью.

Я очень горд быть первым чилийцем, выступавшим за "МЮ". Постараюсь доказать нашим фанатам по всему миру, что клуб не зря подписал со мной контракт" - приводит слова Санчеса официальный сайт "Манчестер Юнайтед".

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