Санчес не отправился с "Арсеналом" на первый тренировочный сбор

Форвард лондонского "Арсенала" Алексис Санчес не отправился вместе со своим клубом на первый тренировочный сбор.

Как информирует The Sun, в тур по Австралии и Китаю главный тренер "канониров" Арсен Венгер взял сразу шесть игроков молодежной команды. Однако в списке футболистов, отправившихся на первый сбор, не оказалось главной звезды команды - чилийца Алексиса Санчеса, который текущим летом может сменить клубную прописку. Как оказалось, 28-летнему нападающему был предоставлен дополнительный отдых из-за его участия в Кубке Конфедераций.

Напомним, "Арсенал" назвал "Манчестер Сити" итоговую цену на Санчеса. | soccernews.ru