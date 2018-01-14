Санчес не попал в заявку "Арсенала" на матч с "Борнмутом"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер не включил чилийского нападающего Алексиса Санчеса в заявку на матч 23-го тура чемпионата Англии против "Борнмута".

В ближайшие дни форвард, скорее всего, перейдет в другой клуб, так как отказался продлевать контракт с "канонирами".

Претендентами на 29-летнего Санчеса являются "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль".

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