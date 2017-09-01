Санчес не прочь вернуться в Испанию

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Санчес не прочь вернуться в Испанию

Нападающий "Арсенала" Алексис Санчес, чей трансфер в "Манчестер Сити" сорвался в последний момент по вине "канониров", не хочет оставаться в Лондоне.

Трансферное окно ещё открыто в Испании, чилиец, ранее игравший за "Барсу", не прочь туда вернуться, но реальных вариантов пока нет. Каталонцы по-прежнему надеются заполучить Филиппе Коутиньо, у "Атлетико" трансферный бан, а "Реал" не нуждается в усилении.

Как сообщает британская пресса, Санчес надеется, что "Барселона" в последний момент переключится с Коутиньо на него, и вернёт Алексиса на "Камп Ноу". 

Не пропустите: В "Манчестер Сити" недовольны срывом трансфера Санчеса. | http://soccernews.ru

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