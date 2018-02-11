Санчес не забил в пустые ворота в матче с "Ньюкаслом"

В матче 27-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" на выезде проиграл "Ньюкаслу" со счетом 0:1.

В начале второй половины нападающий манкунианцев Алексис Санчес не сумел забить в пустые ворота, попав мячом в защитника.

Видео: Эпичный промах чилийца.

Напомним, что 29-летний Санчес перешел в "МЮ" зимой. Его зарплата составляет 23,5 миллиона евро в год.

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