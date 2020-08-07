Санчес обратился к фанатам "Интера" после заключения с клубом полноценного контракта

Нападающий "Интера" Алексис Санчес поделился эмоциями в связи с подписанием трёхлетнего соглашения с миланским клубом.

Напомним, что ранее чилиец выступал за "нерадзурри" на правах аренды из "Манчестер Юнайтед".

"Привет, фанаты "Интера". Я очень счастлив остаться в этом клубе вместе с вами. Я действительно этого хотел, потому что нашёл здесь семью. Все объединены желанием выиграть большие трофеи и сражаться за клуб. Я действительно хочу что-то выиграть, чтобы мы смогли сделать вас счастливыми. Рад быть с вами", - цитирует форварда официальный твиттер клуба.

В составе "Интера" Санчес сыграл 30 матчей, забил 4 гола и сделал 10 ассистов.

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