Санчес обратился к фанатам "Интера" после заключения с клубом полноценного контракта
Нападающий "Интера" Алексис Санчес поделился эмоциями в связи с подписанием трёхлетнего соглашения с миланским клубом.
Напомним, что ранее чилиец выступал за "нерадзурри" на правах аренды из "Манчестер Юнайтед".
"Привет, фанаты "Интера". Я очень счастлив остаться в этом клубе вместе с вами. Я действительно этого хотел, потому что нашёл здесь семью. Все объединены желанием выиграть большие трофеи и сражаться за клуб. Я действительно хочу что-то выиграть, чтобы мы смогли сделать вас счастливыми. Рад быть с вами", - цитирует форварда официальный твиттер клуба.
В составе "Интера" Санчес сыграл 30 матчей, забил 4 гола и сделал 10 ассистов.
Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" выплатил Алексису Санчесу солидную компенсацию за расторжение контракта. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17