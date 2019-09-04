Санчес объяснил, почему перешел в "Интер"

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Санчес объяснил, почему перешел в "Интер"

Чилийский нападающий Алексис Санчес рассказал, почему он решил перейти в миланский "Интер".

"Я рад, что вернулся в Серию А. Я хочу только самого лучшего для себя, команды и фанатов. Я хочу выиграть чемпионский титул с "Интером". Команда восемь лет не брала скудетто, но сейчас у нас есть все для этого. У нас молодая и сильная команда, а также классный тренер.

Лукаку тоже счастлив быть в "Интере". Именно он убедил меня перейти сюда", - приводит слова Санчеса Sky Italia.

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