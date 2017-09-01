Санчес отказывается играть за "Арсенал"

Теги арсенал лондонманчестер ситиалексис санчес

Санчес отказывается играть за "Арсенал"

Чилийский нападающий "Арсенала" Алексис Санчес не хочет больше играть за лондонский клуб, сообщает Goal.com.

По сведениям издания, футболист остался крайне разочарован тем, что его переход в "Манчестер Сити" не состоялся.

Форвард даже подписал контракт с "Манчестер Сити", но в последний момент "Арсенал" отказался его продавать.

Теперь "горожане" постараются приобрести 28-летнего Санчеса в январе.

Не пропустите: В "Манчестер Сити" недовольны срывом трансфера Санчеса. | http://soccernews.ru

комментарии
Фактически Санчес в одиночку тащил "Арсенал". Прсто,видимо, понял,что с Венгером он ничего не выиграет,поэтому и хочет перейти в более амбициозный клуб.

Анатолий

Ответить
Александр

Что-то не один игрок не отказывается зарплату получать.

Ответить
Bring1

Какая-то нездоровая тенденция пошла- отказываюсь играть, не буду, не хочу... Дети малые, зажрались уже.

Ответить
Конь

За срыв контракта в тюрьму.

Ответить
Конь

Хочу,не хочу...тут кобылу приведут...хочешь=не хочешь...драть некому санчесов,неймаров,мэссюков....

Ответить

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Возвращение Луческу в Украину: в центральном матче группы І команда Андрея Шевченко сыграет с Турцией

Возвращение Луческу в Украину: в центральном матче группы І команда Андрея Шевченко сыграет с Турцией

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Юнайтед 3 9
2 Ливерпуль 3 7
3 Хаддерсфилд Таун 3 7
4 Манчестер Сити 3 7
5 Вест Бромвич Альбион 3 7
6 Челси 3 6
7 Уотфорд 3 5
8 Саутгемптон 3 5
9 Тоттенхэм 3 4
10 Бернли 3 4
11 Сток Сити 3 4
12 Эвертон 3 4
13 Суонси Сити 3 4
14 Ньюкасл Юнайтед 3 3
15 Лестер Сити 3 3
16 Арсенал Лондон 3 3
17 Брайтон & Хоув Альбион 3 1
18 Борнмут 3 0
19 Кристал Пэлас 3 0
20 Вест Хэм Юнайтед 3 0
Полная таблица

топ-5 тегов