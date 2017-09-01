Санчес отказывается играть за "Арсенал"

Чилийский нападающий "Арсенала" Алексис Санчес не хочет больше играть за лондонский клуб, сообщает Goal.com.

По сведениям издания, футболист остался крайне разочарован тем, что его переход в "Манчестер Сити" не состоялся.

Форвард даже подписал контракт с "Манчестер Сити", но в последний момент "Арсенал" отказался его продавать.

Теперь "горожане" постараются приобрести 28-летнего Санчеса в январе.

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