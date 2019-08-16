Санчес отклонил предложение "Ромы"
Форвард "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес не захотел переходить в "Рому".
Как сообщает Football Italia, "МЮ" и "Рома" договорились об аренде футболиста, однако чилиец решил остаться на "Олд Траффорд".
Ранее сообщалось, что "МЮ" хотел отдать Санчеса в аренду и платить половину его зарплаты, которая равна 9,5 миллиона евро в год.
В прошлом сезоне Санчес провел 27 игр, в которых отметился двумя голами и пятью ассистами.
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|Бернли
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|Кристал Пэлас
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|Астон Вилла
|1
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|Норвич Сити
|1
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