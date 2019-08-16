Санчес отклонил предложение "Ромы"

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Санчес отклонил предложение "Ромы"

Форвард "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес не захотел переходить в "Рому".

Как сообщает Football Italia, "МЮ" и "Рома" договорились об аренде футболиста, однако чилиец решил остаться на "Олд Траффорд".

Ранее сообщалось, что "МЮ" хотел отдать Санчеса в аренду и платить половину его зарплаты, которая равна 9,5 миллиона евро в год.

В прошлом сезоне Санчес провел 27 игр, в которых отметился двумя голами и пятью ассистами.

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