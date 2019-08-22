Санчес получит огромную сумму, если согласится покинуть "Манчестер Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" заплатит 40 миллионов евро чилийскому нападающему Алексису Санчесу, если он перейдет в "Интер", сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, дело в том, что "Интер" готов платить форварду толко 8,8 миллионов евро в год. Остальную сумму, которая положена чилийцу до окончания контракт с "МЮ", должен будет возместить ему английский клуб.

30-летний Санчес выступает за "Манчестер Юнайтед" с 2018 года, провел за клуб 45 матчей во всех турнирах, забил пять голов и сделал девять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" определился с размером бюджета на зимнее трансферное окно. | http://soccernews.ru