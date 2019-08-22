Санчес получит огромную сумму, если согласится покинуть "Манчестер Юнайтед"

Теги манчестер юнайтединтер миланалексис санчестрансферы

Санчес получит огромную сумму, если согласится покинуть "Манчестер Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" заплатит 40 миллионов евро чилийскому нападающему Алексису Санчесу, если он перейдет в "Интер", сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, дело в том, что "Интер" готов платить форварду толко 8,8 миллионов евро в год. Остальную сумму, которая положена чилийцу до окончания контракт с "МЮ", должен будет возместить ему английский клуб.

30-летний Санчес выступает за "Манчестер Юнайтед" с 2018 года, провел за клуб 45 матчей во всех турнирах, забил пять голов и сделал девять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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