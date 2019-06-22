Санчес помог сборной Чили обыграть Эквадор
Сборная Чили обыграла Эквадор в матче второго тура группового турнира Кубка Америки. Победу помог принести Алексис Санчес, забивший ключевой гол на 51-й минуте.
Сборная Чили с 6 баллами лидирует в группе С. Команда уже обеспечила себе место в 1/4 финала. У Эквадора ноль очков и последняя позиция.
Эквадор - Чили - 1:2 (1:1)
Голы: Фуэнсалида, 8 - 0:1, Эн.Валенсия, 26 (с пенальти) - 1:1, Санчес, 51 - 1:2.
Эквадор: Домингес, Ачильер, Рамирес, Арболеда, Веласко, Груэсо, Орехуэла, Р.Ибарра (Гарсес, 69), Мендес (А.Валенсия, 60), Мена (Пресиадо, 82), Эн.Валенсия.
Чили: Ариас, Исла, Медель, Марипан, Видаль (Хара, 90+2), Фуэнсалида (Диас, 70), Босежур, Арангис, Пульгар, Санчес, Варгас (Эрнандес, 86).
Предупреждения: Мендес, 3. Мена, 34. Ариас, 44. Босежур, 52. Арболеда, 78. Груэсо, 81. Исла, 82. Видаль, 86. Веласко, 90+6.
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