Санчес попал в скандальную ситуацию из-за модели
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес попал в скандальную ситуацию прямо перед ответным матчем с "Барселоной" в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов.
Бывшая девушка футболиста, модель Мирта Сосо, дала интервью парагвайской газете Crónica de Asunción, в котором обвинила игрока в обмане.
По словам Мирты, Санчес написал ей в инстаграме под предлогом простого общения. Они долго переписывались и 30-летний чилиец, спустя какое-то время, признался в любви и позвал девушку к себе в гости. Мирта отказалась от предложения.
Позже модель узнала, что футболист также общается с еще несколькими девушками.
"Я была разочарована в Санчесе. Я была так счастлива встретить кого-то, кого я считала "правильным", и в конце концов я поняла, что это не так", - говорила Мирта.
Напомним, матч "Барселона" - "Манчестер Юнайтед" состоится сегодня, 16 апреля, на "Камп Ноу". Начало - в 22:00.
Читайте также: Санчес попал в заявку "Манчестер Юнайтед" на матч с "Барселоной". Он не играл с марта| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|34
|85
|2
|Манчестер Сити
|33
|83
|3
|Тоттенхэм
|33
|67
|4
|Арсенал Лондон
|33
|66
|5
|Челси
|34
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|33
|64
|7
|Лестер Сити
|34
|47
|8
|Вулверхэмптон
|33
|47
|9
|Эвертон
|34
|46
|10
|Уотфорд
|33
|46
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|34
|42
|12
|Борнмут
|34
|41
|13
|Кристал Пэлас
|34
|39
|14
|Бернли
|34
|39
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|34
|38
|16
|Саутгемптон
|33
|36
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|32
|33
|18
|Кардифф Сити
|33
|28
|19
|Фулхэм
|34
|20
|20
|Хаддерсфилд Таун
|34
|14