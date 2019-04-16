Санчес попал в скандальную ситуацию из-за модели

Теги манчестер юнайтедалексис санчесбарселона

Санчес попал в скандальную ситуацию из-за модели

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес попал в скандальную ситуацию прямо перед ответным матчем с "Барселоной" в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов.

Бывшая девушка футболиста, модель Мирта Сосо, дала интервью парагвайской газете Crónica de Asunción, в котором обвинила игрока в обмане.

По словам Мирты, Санчес написал ей в инстаграме под предлогом простого общения. Они долго переписывались и 30-летний чилиец, спустя какое-то время, признался в любви и позвал девушку к себе в гости. Мирта отказалась от предложения.

Позже модель узнала, что футболист также общается с еще несколькими девушками.

"Я была разочарована в Санчесе. Я была так счастлива встретить кого-то, кого я считала "правильным", и в конце концов я поняла, что это не так", - говорила Мирта.

Напомним, матч "Барселона" - "Манчестер Юнайтед" состоится сегодня, 16 апреля, на "Камп Ноу". Начало - в 22:00.

Читайте также: Санчес попал в заявку "Манчестер Юнайтед" на матч с "Барселоной". Он не играл с марта| http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Андерлехт" уволил главного тренера Руттена

"Андерлехт" уволил главного тренера Руттена

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 34 85
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 33 83
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 33 67
4 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 33 66
5 Челси Челси 34 66
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 33 64
7 Лестер Сити Лестер Сити 34 47
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 33 47
9 Эвертон Эвертон 34 46
10 Уотфорд Уотфорд 33 46
11 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 34 42
12 Борнмут Борнмут 34 41
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 34 39
14 Бернли Бернли 34 39
15 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 34 38
16 Саутгемптон Саутгемптон 33 36
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 32 33
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 33 28
19 Фулхэм Фулхэм 34 20
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 34 14
Полная таблица

топ-5 тегов