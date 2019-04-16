Санчес попал в скандальную ситуацию из-за модели

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес попал в скандальную ситуацию прямо перед ответным матчем с "Барселоной" в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов.

Бывшая девушка футболиста, модель Мирта Сосо, дала интервью парагвайской газете Crónica de Asunción, в котором обвинила игрока в обмане.

По словам Мирты, Санчес написал ей в инстаграме под предлогом простого общения. Они долго переписывались и 30-летний чилиец, спустя какое-то время, признался в любви и позвал девушку к себе в гости. Мирта отказалась от предложения.

Позже модель узнала, что футболист также общается с еще несколькими девушками.

"Я была разочарована в Санчесе. Я была так счастлива встретить кого-то, кого я считала "правильным", и в конце концов я поняла, что это не так", - говорила Мирта.

Напомним, матч "Барселона" - "Манчестер Юнайтед" состоится сегодня, 16 апреля, на "Камп Ноу". Начало - в 22:00.

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