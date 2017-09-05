Санчес попал в заявку "Арсенала" на Лигу Европы

"Арсенал" включил чилийского нападающему Алексиса Санчеса в заявку команды на Лигу Европы, сообщает Sky Sports.

Таким образом футболист принять участие в матчах турнира.

Ранее сообщалось, что 28-летний чилиец не хочет больше играть за "Арсенал", так как сорвался его трансфер "Манчестер Сити".

Не пропустите: "Арсенал" извлёк урок из ситуации с Озилом и Санчесом. | http://soccernews.ru