Санчес попал в заявку "Манчестер Юнайтед" на матч с "Барселоной". Он не играл с марта

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Санчес попал в заявку "Манчестер Юнайтед" на матч с "Барселоной". Он не играл с марта

Атакующий полузащитник "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес попал в заявку команды на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов против "Барселоны"

Последний раз футболист выступал за "МЮ" 2 марта в рамках АПЛ против "Саутгемптона".

Ранее сообщалось, что по словам главного тренера "красных дьяволов" Уле Гунар Сульшера Санчес не будет играть в матче против каталонского клуба. 

Состав "Манчестер Юнайтед": Давид Де Хеа, Серхио Ромеро, Ли Грант, Диогу Далот, Маттео Дармиан, Эшли Янг, Фил Джонс, Виктор Нильссон-Линделеф, Маркос Рохо, Крис Смоллинг, Люк Шоу, Фред, Неманья Матич, Скотт Мактоминей, Андреас Перейра, Поль Погба, Джесси Лингард, Хуан Мата, Антони Марсьяль, Алексис Санчес, Ромелу Лукаку, Маркус Рэшфорд.

Встреча "Барселоны" с "Манчестер Юнайтед" пройдет завтра, 16 апреля. Начало - в 22:45 (мск).

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