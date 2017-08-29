Санчес попросил разрешения покинуть расположение сборной Чили, дабы согласовать свой уход из "Арсенала"

Теги алексис санчесманчестер ситиарсенал лондон

Санчес попросил разрешения покинуть расположение сборной Чили, дабы согласовать свой уход из "Арсенала"Форвард лондонского "Арсенала" Алексис Санчес попросил разрешения у тренерского штаба сборной Чили покинуть расположение команды, дабы согласовать свой переход в другой клуб.

Как информирует The Sun, уже в ближайшее время 28-летний нападающий может стать игроком "Манчестер Сити", который готов сделать "канонирам" солидное предложение по игроку. Учитывая это, Санчес планирует отлучиться из расположения своей сборной на 24 часа, чтобы подписать контракт с "горожанами".

Напомним, легенда "Арсенала" требует увольнения Венгера. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

"Барселона" договорилась о переходе Коутиньо за 160 миллионов евро

"Барселона" договорилась о переходе Коутиньо за 160 миллионов евро

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Юнайтед 3 9
2 Хаддерсфилд Таун 3 7
3 Манчестер Сити 3 7
4 Вест Бромвич Альбион 3 7
5 Челси 3 6
6 Уотфорд 3 5
7 Саутгемптон 3 5
8 Ливерпуль 2 4
9 Сток Сити 3 4
10 Эвертон 3 4
11 Суонси Сити 3 4
12 Тоттенхэм 2 3
13 Арсенал Лондон 2 3
14 Бернли 2 3
15 Ньюкасл Юнайтед 3 3
16 Лестер Сити 3 3
17 Брайтон & Хоув Альбион 3 1
18 Борнмут 3 0
19 Кристал Пэлас 3 0
20 Вест Хэм Юнайтед 3 0
Полная таблица

топ-5 тегов