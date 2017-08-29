Санчес попросил разрешения покинуть расположение сборной Чили, дабы согласовать свой уход из "Арсенала"
Форвард лондонского "Арсенала" Алексис Санчес попросил разрешения у тренерского штаба сборной Чили покинуть расположение команды, дабы согласовать свой переход в другой клуб.
Как информирует The Sun, уже в ближайшее время 28-летний нападающий может стать игроком "Манчестер Сити", который готов сделать "канонирам" солидное предложение по игроку. Учитывая это, Санчес планирует отлучиться из расположения своей сборной на 24 часа, чтобы подписать контракт с "горожанами".
Напомним, легенда "Арсенала" требует увольнения Венгера. | soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
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|3
|9
|2
|Хаддерсфилд Таун
|3
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|3
|7
|4
|Вест Бромвич Альбион
|3
|7
|5
|Челси
|3
|6
|6
|Уотфорд
|3
|5
|7
|Саутгемптон
|3
|5
|8
|Ливерпуль
|2
|4
|9
|Сток Сити
|3
|4
|10
|Эвертон
|3
|4
|11
|Суонси Сити
|3
|4
|12
|Тоттенхэм
|2
|3
|13
|Арсенал Лондон
|2
|3
|14
|Бернли
|2
|3
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|Ньюкасл Юнайтед
|3
|3
|16
|Лестер Сити
|3
|3
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|3
|1
|18
|Борнмут
|3
|0
|19
|Кристал Пэлас
|3
|0
|20
|Вест Хэм Юнайтед
|3
|0