Санчес попросил разрешения покинуть расположение сборной Чили, дабы согласовать свой уход из "Арсенала"

Форвард лондонского "Арсенала" Алексис Санчес попросил разрешения у тренерского штаба сборной Чили покинуть расположение команды, дабы согласовать свой переход в другой клуб.

Как информирует The Sun, уже в ближайшее время 28-летний нападающий может стать игроком "Манчестер Сити", который готов сделать "канонирам" солидное предложение по игроку. Учитывая это, Санчес планирует отлучиться из расположения своей сборной на 24 часа, чтобы подписать контракт с "горожанами".

Напомним, легенда "Арсенала" требует увольнения Венгера. | soccernews.ru