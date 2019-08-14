Санчес поругался с юным талантом "МЮ"
Чилийский нападающий "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес вступил в конфликт с молодым форвардом команды Мэйсоном Гринвудом, сообщает The Sun.
По сведениям издания, 17-летний Гринвуд жестко сыграл против 30-летнего чилийца на тренировке. После этого одноклубники обменялись оскорблениями. Главный тренер "МЮ" Уле-Гуннар Сульшер отправил ветерана тренироваться отдельно от команды.
Санчес выступает за "МЮ" с января 2018 года. Всего он провел за манкунианцев 45 матчей во всех турнирах, забил пять голов и сделал девять результативных передач.
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|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
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|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16