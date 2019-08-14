Санчес поругался с юным талантом "МЮ"

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Санчес поругался с юным талантом "МЮ"

Чилийский нападающий "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес вступил в конфликт с молодым форвардом команды Мэйсоном Гринвудом, сообщает The Sun.

По сведениям издания, 17-летний Гринвуд жестко сыграл против 30-летнего чилийца на тренировке. После этого одноклубники обменялись оскорблениями. Главный тренер "МЮ" Уле-Гуннар Сульшер отправил ветерана тренироваться отдельно от команды.

Санчес выступает за "МЮ" с января 2018 года. Всего он провел за манкунианцев 45 матчей во всех турнирах, забил пять голов и сделал девять результативных передач.

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