Санчес поставил два условия перед "Реалом"

Форвард лондонского "Арсенала" Алексис Санчес готов будет перейти в мадридский "Реал" при выполнении королевским клубом двух условий.

Так, по информации испанской прессы, 28-летний нападающий "канониров" хочет получить гарантии от "сливочных" того, что он будет регулярно получать игровую практику. При этом чилиец желает получать оклад в "Реале" не ниже того, который был ему предложен "Арсеналом" по новому так и не подписанному футболистом контракту.

Напомним, "Реал" заинтересовался трансферной целью "Барселоны". | soccernews.ru