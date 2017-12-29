Санчес поучаствовал в 13 голах в последних 15 лондонских дерби

Теги арсенал лондоналексис санчес

Санчес поучаствовал в 13 голах в последних 15 лондонских дерби

В матче 20-го тура чемпионата Англии "Арсенал" играет с "Кристал Пэласом".

Дублем в этом поединке отметился чилийский нападающий "канониров" Алексис Санчес.

Стоит отметить, что 29-летний Санчес поучаствовал в 13 голах (10 мячей и 3 голевых пас) в последних 15 лондонских дерби.

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