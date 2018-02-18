Санчес поучаствовал в 16 голах в 16 последних матчах Кубка Англии

Форвард "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес ассистировал Ромелу Лукаку в матче 1/8 финала Кубка Англии против "Хаддерсфилда".

Таким образом, 29-летний чилиец поучаствовал в 16 голах в 16 последних играх второго по значимости английского турнира, сообщает Opta.

Уточняется, что в составе "Арсенала" и "МЮ" Санчес забил 8 голов и сделал 8 результативных передач.

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