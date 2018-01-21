Санчес прибыл на медосмотр в "МЮ"

Теги арсенал лондонманчестер юнайтедалексис санчес

Санчес прибыл на медосмотр в "МЮ"
Чилийский нападающий "Арсенала" Алексис Санчес прибыл на базу "Манчестер Юнайтед", чтобы пройти медицинское обследование, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, если с футболистом все будет в порядке, то его переход в стан манкунианцев может быть завершен уже сегодня.

Фото: Санчес уже в Манчестере.

При этом в "Арсенал" перейдет хавбек "красных дьяволов" Генрих Мхитарян.

Не пропустите: "Реал" контактирует с агентом Салаха. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

И снова против "лебедей": "Ливерпуль" гостит у "Суонси"

И снова против "лебедей": "Ливерпуль" гостит у "Суонси"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 24 65
2 Манчестер Юнайтед 24 53
3 Челси 24 50
4 Ливерпуль 23 47
5 Тоттенхэм 24 45
6 Арсенал Лондон 24 42
7 Лестер Сити 24 34
8 Бернли 24 34
9 Эвертон 24 28
10 Уотфорд 24 26
11 Вест Хэм Юнайтед 24 26
12 Борнмут 24 25
13 Кристал Пэлас 24 25
14 Хаддерсфилд Таун 24 24
15 Ньюкасл Юнайтед 24 23
16 Брайтон & Хоув Альбион 24 23
17 Сток Сити 24 23
18 Саутгемптон 24 22
19 Вест Бромвич Альбион 24 20
20 Суонси Сити 23 17
Полная таблица

топ-5 тегов