Санчес прибыл на медосмотр в "МЮ"



Чилийский нападающий "Арсенала" Алексис Санчес прибыл на базу "Манчестер Юнайтед", чтобы пройти медицинское обследование, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, если с футболистом все будет в порядке, то его переход в стан манкунианцев может быть завершен уже сегодня.

Фото: Санчес уже в Манчестере.

При этом в "Арсенал" перейдет хавбек "красных дьяволов" Генрих Мхитарян.

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