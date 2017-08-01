Санчес приступил к тренировкам с "Арсеналом"

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Санчес приступил к тренировкам с "Арсеналом"

Нападающий лондонского "Арсенала" Алексис Санчес вернулся к тренировкам со своей командой, сообщает официальный твиттер клуба.

Напомним, что 28-летний чилиец присоединился к "канонирам" позже остальных игроков из-за участия в Кубке Конфедераций, а после вирусной болезни.

Напомним, что контракт Санчеса с "Арсеналом" истекает летом 2018 года, поэтому не исключён его уход в другой клуб уже в нынешнее межсезонье.  

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