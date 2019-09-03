Санчес прокомментировал свой переход в "Интер"

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Санчес прокомментировал свой переход в "Интер"

Нападающий Алексис Санчес прокомментировал свой переход в "Интер". Об этом сообщает пресс-служба черно-синих.

Футболист будет играть в клубе на правах аренды до конца сезона-2019/20.

"Хотел бы сказать большое спасибо партнерам по команде за теплый прием. Я хочу помочь команде выиграть трофеи.

У меня огромная любовь к футболу и желание побеждать, рад быть в "Интере" рядом с такими отличными игроками. Это крепкая команда. Я здесь, чтобы бороться за трофеи", - сказал Санчес.

Отметим, что по окончании аренды "Интер" сможет выкупить игрока за 15 миллионов евро.

Санчес выступает за "МЮ" с 2017 года. За это время 30-летний чилиец провел 45 игр, забил 5 голов и отдал 10 ассистов.

А еще: Алексис Санчес выбрал игровой номер в "Интере"| http://soccernews.ru
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