Нападающий Алексис Санчес прокомментировал свой переход в "Интер". Об этом сообщает пресс-служба черно-синих.



Футболист будет играть в клубе на правах аренды до конца сезона-2019/20.

"Хотел бы сказать большое спасибо партнерам по команде за теплый прием. Я хочу помочь команде выиграть трофеи.



У меня огромная любовь к футболу и желание побеждать, рад быть в "Интере" рядом с такими отличными игроками. Это крепкая команда. Я здесь, чтобы бороться за трофеи", - сказал Санчес.

Отметим, что по окончании аренды "Интер" сможет выкупить игрока за 15 миллионов евро.

Санчес выступает за "МЮ" с 2017 года. За это время 30-летний чилиец провел 45 игр, забил 5 голов и отдал 10 ассистов.

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