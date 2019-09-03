Санчес прокомментировал свой переход в "Интер"
Нападающий Алексис Санчес прокомментировал свой переход в "Интер". Об этом сообщает пресс-служба черно-синих.
Футболист будет играть в клубе на правах аренды до конца сезона-2019/20.
"Хотел бы сказать большое спасибо партнерам по команде за теплый прием. Я хочу помочь команде выиграть трофеи.
У меня огромная любовь к футболу и желание побеждать, рад быть в "Интере" рядом с такими отличными игроками. Это крепкая команда. Я здесь, чтобы бороться за трофеи", - сказал Санчес.
Отметим, что по окончании аренды "Интер" сможет выкупить игрока за 15 миллионов евро.
Санчес выступает за "МЮ" с 2017 года. За это время 30-летний чилиец провел 45 игр, забил 5 голов и отдал 10 ассистов.
А еще: Алексис Санчес выбрал игровой номер в "Интере"| http://soccernews.ru
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