Санчес ради перехода в "Манчестер Сити" отклонил предложение из Китая

Теги арсенал лондонманчестер ситиалексис санчес

Санчес ради перехода в "Манчестер Сити" отклонил предложение из Китая

"Хебей Чайна Форчун" хотел заполучить форварда "Арсенала" Алексиса Санчеса.

Как сообщает Goal.com, китайский клуб предлагал футболисту зарплату более 20 миллионов евро в год, однако чилиец отклонил предложение, так как он намерен в январе перейти в "Манчестер Сити".

Напомним, что соглашение Санчеса с "Арсеналом" истекает летом 2018 года.

Читайте также: Гвардиола прокомментировал возможную покупку Санчеса. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Итоги и символическая сборная 18-го тура АПЛ

Итоги и символическая сборная 18-го тура АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 18 52
2 Манчестер Юнайтед 18 41
3 Челси 18 38
4 Ливерпуль 18 34
5 Арсенал Лондон 18 33
6 Бернли 18 32
7 Тоттенхэм 18 31
8 Лестер Сити 18 26
9 Уотфорд 18 22
10 Эвертон 17 22
11 Хаддерсфилд Таун 18 21
12 Саутгемптон 18 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 18 18
14 Кристал Пэлас 18 17
15 Вест Хэм Юнайтед 18 17
16 Борнмут 18 16
17 Сток Сити 18 16
18 Ньюкасл Юнайтед 18 15
19 Вест Бромвич Альбион 18 14
20 Суонси Сити 17 12
Полная таблица

топ-5 тегов