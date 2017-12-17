Санчес ради перехода в "Манчестер Сити" отклонил предложение из Китая

"Хебей Чайна Форчун" хотел заполучить форварда "Арсенала" Алексиса Санчеса.

Как сообщает Goal.com, китайский клуб предлагал футболисту зарплату более 20 миллионов евро в год, однако чилиец отклонил предложение, так как он намерен в январе перейти в "Манчестер Сити".

Напомним, что соглашение Санчеса с "Арсеналом" истекает летом 2018 года.

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