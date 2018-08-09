Санчес рассказал, кого нужно покупать "Манчестер Юнайтед", чтобы бороться за победу в АПЛ

Теги алексис санчесартуро видальманчестер юнайтед

Санчес рассказал, кого нужно покупать "Манчестер Юнайтед", чтобы бороться за победу в АПЛФорвард "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес рассказал, кого нужно покупать его клубу, чтобы бороться за победу в АПЛ.

"Мы должны подписать отличных игроков с опытом. Артуро Видаль - отличный игрок и мой партнер по сборной Чили. Он - яркий пример того типа игроков, которых мы должны подписать, чтобы выигрывать трофеи и конкурировать на самом высоком уровне", - цитирует 29-летнего нападающего El Mundo Deportivo.

Напомним, партнером "Манчестер Юнайтед" стал легендарный производитель виски. | soccernews.ru

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