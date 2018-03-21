Санчес разочарован переходом в "МЮ"

Теги манчестер юнайтедалексис санчес

Санчес разочарован переходом в "МЮ"

Чилийский нападающий "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес удручен своим переходом в стан "дьяволов", сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, футболист постоянно находится в подавленном и нелюдимом состоянии. В столовой форвард предпочитает есть один и не разговаривать с партнерами по команде.

Напомним, что 29-летний Санчес перебрался в "Манчестер Юнайтед" из "Арсенала" в январе этого года. Его зарплата составляет 680 тысяч евро в неделю.

Стоит отметить, что чилиец должен был перейти в "Манчестер Сити", но его трансфер сорвался из-за внезапно повысившихся требований по зарплате и комиссионным агенту.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" может выставить Санчеса на трансфер. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Что там в Китае? Оскар и Халк на вершине, Карраско и Гайтан на дне, и другие вести из Поднебесной

Что там в Китае? Оскар и Халк на вершине, Карраско и Гайтан на дне, и другие вести из Поднебесной

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 30 81
2 Манчестер Юнайтед 30 65
3 Ливерпуль 31 63
4 Тоттенхэм 30 61
5 Челси 30 56
6 Арсенал Лондон 30 48
7 Бернли 30 43
8 Лестер Сити 30 40
9 Эвертон 31 40
10 Борнмут 31 36
11 Уотфорд 31 36
12 Брайтон & Хоув Альбион 30 34
13 Ньюкасл Юнайтед 30 32
14 Суонси Сити 30 31
15 Хаддерсфилд Таун 31 31
16 Кристал Пэлас 31 30
17 Вест Хэм Юнайтед 30 30
18 Саутгемптон 30 28
19 Сток Сити 31 27
20 Вест Бромвич Альбион 31 20
Полная таблица

топ-5 тегов