Санчес разочарован переходом в "МЮ"

Чилийский нападающий "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес удручен своим переходом в стан "дьяволов", сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, футболист постоянно находится в подавленном и нелюдимом состоянии. В столовой форвард предпочитает есть один и не разговаривать с партнерами по команде.

Напомним, что 29-летний Санчес перебрался в "Манчестер Юнайтед" из "Арсенала" в январе этого года. Его зарплата составляет 680 тысяч евро в неделю.

Стоит отметить, что чилиец должен был перейти в "Манчестер Сити", но его трансфер сорвался из-за внезапно повысившихся требований по зарплате и комиссионным агенту.

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