Санчес решил остаться в "Арсенале"

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Санчес решил остаться в "Арсенале"
Чилийский нападающий "Арсенала" Алексис Санчес не покинет команду, сообщает Goal.com.

По сведениям издания, футболист принял решение остаться в лондонском клубе и отработает контракт до конца, который истекает летом 2018 года.

Ранее сообщалось, что 28-летним Санчесом интересуются "Манчестер Сити" и ПСЖ.

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