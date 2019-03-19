Санчес: "С детства болею за "МЮ", мне хочется приносить радость людям"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес, который продолжает восстановление после травмы колена, заявил, что он завоюет трофей с командой. Об этом сообщает официальный сайт английского клуба.

Напомним, в начале марта, в матче с "Саутгемптоном" (3:2) Санчес был травмирован и из-за чего выбыл на несколько недель.

"Я хочу, чтобы болельщики "МЮ" были очень счастливы. Я хочу, чтобы они радовались, когда я буду забивать голы. Надеюсь, выиграть серебро.

Я с детства болею за "МЮ", мне хочется приносить радость людям. Знаю, что способен показать на поле. "Юнайтед" - особенная команда не только в Англии, но и в мире", - сказал игрок.

В нынешнем сезоне футболист участвовал в 23 матчах, отметившись 2 голами и 4 ассистамм.

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