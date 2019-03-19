Санчес: "С детства болею за "МЮ", мне хочется приносить радость людям"
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес, который продолжает восстановление после травмы колена, заявил, что он завоюет трофей с командой. Об этом сообщает официальный сайт английского клуба.
Напомним, в начале марта, в матче с "Саутгемптоном" (3:2) Санчес был травмирован и из-за чего выбыл на несколько недель.
"Я хочу, чтобы болельщики "МЮ" были очень счастливы. Я хочу, чтобы они радовались, когда я буду забивать голы. Надеюсь, выиграть серебро.
Я с детства болею за "МЮ", мне хочется приносить радость людям. Знаю, что способен показать на поле. "Юнайтед" - особенная команда не только в Англии, но и в мире", - сказал игрок.
В нынешнем сезоне футболист участвовал в 23 матчах, отметившись 2 голами и 4 ассистамм.
Не пропустите: "МЮ" планирует отпустить Перейру в аренду| http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Кононов посетил академию "Спартака"
-
"Тоттенхэм" назвал дату и время начала церемонии открытия нового стадиона
-
Адвокат Кокорина: "Получилось сегодня пообщаться с Сашей, мы посидели, чайку попили"
-
"Барселона" хочет купить 19-летнего датского хавбека
-
ПСЖ хочет купить Тони Крооса за 80 миллионов евро
-
Санчес: "С детства болею за "МЮ", мне хочется приносить радость людям"
-
"МЮ" планирует отпустить Перейру в аренду
-
Ибрагимович: "Если бы я был тренером "МЮ", я бы сказал, что Фергюсона больше нет"
-
Назван состав сборной Каталонии на матч с Венесуэлой
-
Черышев рассказал о любимых книгах и сериалах
-
Презентован мяч отборочного раунда Евро-2020
-
Жена Кокорина: "Сегодня видела его, правда, на расстоянии и за стеклом"
-
Руни стал игроком недели в MLS
-
Британский бизнесмен хочет купить "Челси"
-
Маротта - о конфликте с Икарди: "Мы семья и родители должны думать за своих детей"
-
Гризманн хочет перейти в "Барселону" летом
-
Сборная России и Лодыгин поздравили Кокорина с днем рождения
-
Хески: "Теперь преимущество на стороне "Ливерпуля"
-
1
Сборная Аргентины представили новую форму
-
1
"Реал" заинтересован в покупке игрока "Ливерпуля" Мане
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|31
|76
|2
|Манчестер Сити
|30
|74
|3
|Тоттенхэм
|30
|61
|4
|Арсенал Лондон
|30
|60
|5
|Манчестер Юнайтед
|30
|58
|6
|Челси
|30
|57
|7
|Вулверхэмптон
|30
|44
|8
|Уотфорд
|30
|43
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|31
|42
|10
|Лестер Сити
|31
|41
|11
|Эвертон
|31
|40
|12
|Борнмут
|31
|38
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|31
|35
|14
|Кристал Пэлас
|30
|33
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|29
|33
|16
|Саутгемптон
|30
|30
|17
|Бернли
|31
|30
|18
|Кардифф Сити
|30
|28
|19
|Фулхэм
|31
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|31
|14