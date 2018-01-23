Санчес - самый высокооплачиваемый футболист АПЛ

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Санчес - самый высокооплачиваемый футболист АПЛ

Переход Алексиса Санчеса в "Манчестер Юнайтед" сделал его самым высокооплачиваемым игроком АПЛ.

Как сообщает твиттер B/R Football, зарплата чилийца в "МЮ" составит 570 тысяч евро в неделю.

Отметим, что ближайшим преследователем Санчеса по зарплате является Поль Погба (330 тысяч евро в неделю).

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