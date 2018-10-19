Санчес - сбитый летчик: Алексис больше никогда не выйдет на прежний уровень

Игорь Павелко разбирает подробный аналитический материал от Джейми Каррагера, посвященный форварду "МЮ" Алексису Санчесу.

Под занавес зимнего трансферного окна в январе 2018 года "Манчестер Юнайтед" провёл с лондонским "Арсеналом" обмен, который должен был решить проблему атакующего потенциала "красных дьяволов" и позволить им выйти на новый уровень и к следующему сезону стать претендентом на титул. При этом бартер с "канонирами" больше походил на трансфер. Манкунианцы отправили в столицу гораздо более дешёвого в плане содержания Генриха Мхитаряна, взяв дорогостоящего Алексиса Санчеса. Чилиец очень хотел в "Манчестер Сити", поэтому "Юнайтед" пришлось не только перебить предложение "горожан" для самого игрока, но и откатить жирные цифры его агентам.

Перебравшись в стан "красных дьяволов", Санчес с кислой миной попозировал на "Олд Траффорд", но пообещал, что приложит все силы, чтобы добиться с командой наивысших результатов (читай - выиграть чемпионат). С тех пор Алексис провёл за свой новый клуб 25 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 6 ассистов. Статистика выглядит не столь ужасно, если бы ни одно но - в АПЛ в прошлом году у чилийца 2 гола, по ходу текущего и вовсе 1. А самое главное - общие впечатления от его игры ужасны.

Можно долго рассуждать о причинах спада Санчеса и объяснять причины его неудач, а вот легенда "Ливерпeля" Джейми Каррагер, работающий аналитиком на ТВ и авторитетном ресурсе The Telegraph, уверен - лучшие годы Алексиса Уже позади. Более того, бывший защитник сборной Англии считает, что чилиец в "Манчестер Юнайтед" - это Фернандо Торрес времён его пребывания в "Челси". Джейми видит между игроками четкие параллели и считает, что Санчес уже никогда не вернётся на свой прежний уровень.

"Алексис не лучшим образом заканчивал свои выступления в "Арсенале" не из-за слабых выступлений команды или потери мотивации. Просто его лучшие годы ушли", - отмечает Каррагер. При этом Джейми имеет ряд веских аргументов, которыми делится с читателями, желая обосновать свои предположения. Так, главной причиной эксперт видит физическое и психологическое истощения самого футболиста. "У многих игроков в возрасте от 27 до 32 лет происходит пиковый период их карьеры, но с нападающими дело обстоит таким образом далеко не всегда. Некоторые топ-форварды уже никогда не играют так хорошо, как в в молодые годы. Яркий пример этому - Фернандо Торрес", - аргументирует Джейми.

"Челси" за 50 миллионов фунтов купил игрока, который к 26 годам провёл 468 официальных матчей, не имел летнего отдыха на протяжении трех лет и постоянно боролся с травмами, пытаясь восстановить свой организм. Из-за проблем с подколенным сухожилием, травмы лодыжки и повреждений колен и паховых колец, Торрес был блеклой тенью самого себя уже в последнем сезоне за "Ливерпуль". "Он забивал голы, но был далеко не тем Фернандо, которого мы знали. Видимо, со стороны это было заметно немногим, а мы на тренировках всё видели", - объясняет Каррагер.

У Санчеса эксперт видит ту же проблему. "Манчестер Юнайтед" подписал нападающего, который до своего 29 день рождения провёл 667 официальных игр за клубы и сборную, проводя летние отпускные месяцы на Чемпионате Мира, Кубке Америки или Кубке Конфедераций. "Ни один топ-игрок не хочет играть плохо, даже если есть проблемы в команде, за плохой игрой всегда стоит нечто большее. Уверен, что фанаты "Арсенала" меньше всех удивлены тому, насколько плох Санчес в "МЮ", - говорит Джейми.

Каррагер согласен с тем, что этим летом "Юнайтед" должен был покупать ещё одного форварда, но понимает, почему клуб не сделал этого. Эксперт поясняет это тем, что в команде все ещё были в эйфории от того, как зимой увели Санчеса у "Манчестер Сити" - тогда они пошли на принцип, чтобы показать конкуренту свои возможности, выгрызли игрока.... а теперь не знают, что с ним делать. "Алексис больше подходит под стиль Хосепа Гвардиолы, но что-то я не видел, чтобы в "Сити" сильно грустили из-за сорвавшегося трансфера чилийцы", - рассуждает Каррагер.

Теперь Санчес жалуется на свое положение в команде, ведь тренерский штаб ему мало доверяет, но Каррагер считает, что Алексису стоит не обвинять других, а посмотреть на себя. Только серия из очень хороших матчей может вывести его карьеру на "Олд Траффорд" из пике. Зарплата Санчеса - самая высокая в АПЛ, она находится недалеко от уровня цифры Лео Месси и Криштиану Роналду. "Юнайтед", купив Алексиса, думал о том, что получил игрока мирового уровня, который станет гарантией качественного скачка и позволит добиться целей. По итогу "красные дьяволы" получили чемодан без ручки, который лишь дополняет список проблем клуба, переживающего не лучшие времена.

В заключение Каррагер говорит о том, что в былые времена никто и никогда не обсуждал бы, должен выходить игрок мирового класса в стартовом составе, не подведёт ли он в решающем матче, сможет ли он быть полезен в той или иной тактической схеме и стоит ли выпускать его против определённого соперника. Когда у тренерского штаба возникают такие сомнения - игрок теряет свою ауру футболиста мирового класса. Так и произошло с Санчесом.

Перевод и адаптация Игорь Павелко | soccernews.ru

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