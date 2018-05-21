Санчес считает "Манчестер Юнайтед" самым большим клубом Англии

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес высказался о текущем сезоне.

"Мне трудно адаптироваться к стилю игры, я продолжаю узнавать партнеров по команде. Нам нужно стать лучше во всех аспектах, нужно фокусироваться и концентрироваться на больших играх. "МЮ" - большой клуб, который всегда стремится выиграть трофеи. То же пытаюсь делать и я. Считаю, что "МЮ" является большим клубом в мировом масштабе и тем более в Англии, где он - самый большой. Тем не менее, остаются области, в которых мы можем стать лучше, и мы каждый день работаем над этим" - приводит слова Санчеса Mirror.

Напомним, что "МЮ" финишировал в АПЛ на втором месте, а в финале Кубка Англии уступил "Челси".

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