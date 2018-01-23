Санчес стал 12-м игроком, который поиграет под руководством Моуринью и Гвардиолы

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Санчес стал 12-м игроком, который поиграет под руководством Моуринью и ГвардиолыНовоиспеченный форвард английского "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес стал 12-м игроком, который поиграет под руководством одних из лучших наставников современности - Жозе Моуринью и Хосепа Гвардиолы.

До чилийца такое достижение покорилось Хаби АлонсоСамюэлю Это'оЗлатану ИбрагимовичуПедроСеску Фабрегасу, Максвеллу, Арьену Роббену, Клаудио Писарро, Эйдуру Гудйонсену, Кевину Де Брюйне и Ориолю Ромеу.

Напомним, Санчес стал самым высокооплачиваемым игроком АПЛ. | soccernews.ru

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