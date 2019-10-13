Санчес травмировался в товарищеском матче

Неудачно для Алексиса Санчеса завершилась товарищеская игра между сборными Чили и Колумбией (0:0).

Сообщается, что 30-летний футболист не смог окончить игру из-за травмы и покинул поле на 88-й минуте.

Сроки восстановления игрока станут известны позже. Отмечается, что покидая поле Санчес хромал на ногу.

В этом сезоне Санчес на правах аренды выступает за "Интер", где провел 4 матча и забил один гол.

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