Санчес травмировался в товарищеском матче
Неудачно для Алексиса Санчеса завершилась товарищеская игра между сборными Чили и Колумбией (0:0).
Сообщается, что 30-летний футболист не смог окончить игру из-за травмы и покинул поле на 88-й минуте.
Сроки восстановления игрока станут известны позже. Отмечается, что покидая поле Санчес хромал на ногу.
В этом сезоне Санчес на правах аренды выступает за "Интер", где провел 4 матча и забил один гол.
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|7
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