Санчес тренируется с молодёжной командой "Арсенала"

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Санчес тренируется с молодёжной командой "Арсенала"

Чилийский нападающий Алексис Санчес тренируется с молодёжной командой "Арсенала", сообщает The Times.

По всей видимости, 29-летний футболист не занимается с основой "канониров" в виду скорого перехода в "Манчестер Юнайтед".

Напомним, что, скорее всего, "Арсенал" обменяет Санчеса на полузащитника "МЮ" Генриха Мхитаряна.

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