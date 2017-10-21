Санчес: "У нас с Ляказеттом хорошее взаимопонимание"

Нападающий лондонского "Арсенала" Алексис Санчес поделился мнением о своём партнёре по команде Александре Ляказетте.

"Ляказетт хорош в завершении, когда у него есть шанс забить. Он был успешным футболистом во Франции. Мы здорово работаем вместе. Считаю, что у нас с Ляказеттом хорошее взаимопонимание. Мы не так уж много матчей провели вместе. Но мне нравится, как он действует, когда мы одновременно выходим на поле. Ляказетт выискивает пространство и хорошо понимает игру. Он очень талантлив" - приводит слова Санчеса официальный сайт "канониров".

Напомним, что "Арсенал" купил Ляказетта прошлым летом за 53 миллионов евро.

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