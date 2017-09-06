Санчес: "Устаёшь от критики по поводу и без, устаёшь, когда тебе желают поражений"
Форвард сборной Чили Алексис Санчес прокомментировал поражение от Боливии (0:1) в матче квалификации на ЧМ-2018.
"Устаёшь от критики по поводу и без, устаёшь, когда тебе желают поражений. Надоедает каждый раз говорить себе "Я встану", вытирая слёзы после проигранного матча. Устаёшь рассказывать миру и людям, что всё хорошо. И худшее, что никто никогда не понимает, что вы чувствуете.
Я играю под седьмым номером в сборной Чили, и это огромная ответственность, поэтому мне жаль, что журналисты и плохие люди критикуют нас, не зная всех подробностей" - написал Санчес в Instagram.
Смотрите также обзор матча Боливия - Чили. | http://soccernews.ru
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