Санчес установил рекорд в сборной Чили

Форвард "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес отметился рекордом в сборной Чили.

Как сообщает Publimetro, Санчес установил рекорд по числу сыгранных матчей за сборную. Товарищеский матч с Швецией (2:1) стал для чилийца 120-м в футболке национальной команды.

Ранее рекорд принадлежал голкиперу Клаудио Браво, на счету которого 119 игр.

Читайте также: Наставник сборной Чили высказался о ситуации Санчеса в "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru