Санчес установил рекорд в сборной Чили

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Санчес установил рекорд в сборной Чили

Форвард "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес отметился рекордом в сборной Чили.

Как сообщает Publimetro, Санчес установил рекорд по числу сыгранных матчей за сборную. Товарищеский матч с Швецией (2:1) стал для чилийца 120-м в футболке национальной команды.

Ранее рекорд принадлежал голкиперу Клаудио Браво, на счету которого 119 игр.

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