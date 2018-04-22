Санчес: "Венгер - легенда футбола"

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Санчес: "Венгер - легенда футбола"

Форвард "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес поделился мнением о скором уходе Арсена Венгера с поста тренера "Арсенала".

"Я отправил ему личное сообщение, чтобы пожелать всего наилучшего. Я ничего не хотел писать в социальных сетях, поэтому написал сообщение. Он мне ответил, поблагодарил.

Его уход - печальное событие, потому что Венгер - легенда футбола. Я всегда говорил, что он настоящий джентльмен и футбольный мастер" - приводит слова Санчеса The Sun.

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