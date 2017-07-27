Санчес вскоре приступит к тренировкам с "Арсеналом"

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Санчес вскоре приступит к тренировкам с "Арсеналом"

Чилийский нападающий "Арсенала" Алексис Санчес возвращается из отпуска и вскоре приступит к тренировкам с командой, сообщает BBC.

Напомним, что футболист получил дополнительный отгул из-за участия в Кубке Конфедераций-2017 в составе сборной Чили. Не исключено, что форвард сможет сыграть в матче за Суперкубок Англии против "Челси", который состоится 6 августа.

Ранее сообщалось, что 28-летним Санчесом активно интересуются "Манчестер Сити" и ПСЖ, но чилиец по-прежнему остается в стане "канониров".

Не пропустите: ПСЖ увеличил предложение по Санчесу до 45 миллионов евро. | http://soccernews.ru

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