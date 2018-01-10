Санчес выйдет в стартовом составе "Арсенала" на матч с "Челси"

Теги арсенал лондончелсиалексис санчес

Санчес выйдет в стартовом составе "Арсенала" на матч с "Челси"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер принял решение включить нападающего Алексиса Санчеса в стартовый состав команда на полуфинальный матч Кубка Лиги против "Челси", сообщает The Guardian.

Футболист сыграет в основе, несмотря на то, что в ближайшее время он может покинуть клуб.

Напомним, что "Манчестер Сити" предложил за 29-летнего Санчеса 23 миллиона евро, но "Арсенал" хочет получить не менее 40 миллионов.

Если предложение манкунианцев не будет принято, то форвард доиграет сезон в стане "канониров" и перейдет в "Сити" летом бесплатно.

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комментарии
Уася

угу конечно вышел, кто такую хрень пишет, вы что Венгеру в голову залезли?

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Пьянь

The Guardian

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