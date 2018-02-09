Санчес: "Я пришёл в "Манчестер Юнайтед", чтобы выигрывать трофеи"

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Санчес: "Я пришёл в "Манчестер Юнайтед", чтобы выигрывать трофеи"

Чилийский нападающий "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес поведал, почему он решил продолжить карьеру на "Олд Траффорд".

"Я с детства считал "Манчестер Юнайтед" величайшим английским клубом. Говорю это не из-за того, что перешёл сюда. Я честный парень, никогда не вру. Герб "МЮ" говорит сам за себя. Я пришёл в клуб, чтобы выигрывать трофеи. Покинул "Арсенал", потому что хотел продолжать развиваться как игрок и попробовать себя в новой команде" - приводит слова 29-летнего форварда Sky Sports.

Напомним, что Санчес перешёл в "МЮ" в обмен на полузащитника Генриха Мхитаряна, который перебрался в "Арсенал".

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