Санчес: "Я уже определился со своим будущим, но вам не скажу"

Теги арсенал лондоналексис санчес

Санчес: "Я уже определился со своим будущим, но вам не скажу"

Чилийский нападающий "Арсенала" Алексис Санчес заявил, что он уже определился со своим будущим.

"Я уже определился со своим будущим. Но вам не скажу", - приводят слова Санчеса российские СМИ.

Напомним, что контракт 28-летнего Санчеса с "Арсеналом" истекает через год. Интерес к форварду проявляют "Манчестер Сити" и ПСЖ.

Не пропустите: Официально: "Бавария" отказалась от приобретения Санчеса. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Кубок Конфедераций?
Все опросы

главное

Гол Вайзера приносит сборной Германии титул чемпиона Европы среди молодежных команд

Гол Вайзера приносит сборной Германии титул чемпиона Европы среди молодежных команд

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Челси 38 93
2 Тоттенхэм 38 86
3 Манчестер Сити 38 78
4 Ливерпуль 38 76
5 Арсенал Лондон 38 75
6 Манчестер Юнайтед 38 69
7 Эвертон 38 61
8 Саутгемптон 38 46
9 Борнмут 38 46
10 Вест Бромвич Альбион 38 45
11 Вест Хэм Юнайтед 38 45
12 Лестер Сити 38 44
13 Сток Сити 38 44
14 Кристал Пэлас 38 41
15 Суонси Сити 38 41
16 Бернли 38 40
17 Уотфорд 38 40
18 Халл Сити 38 34
19 Мидлсбро 38 28
20 Сандерленд 38 24
Полная таблица

топ-5 тегов