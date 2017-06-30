Санчес: "Я уже определился со своим будущим, но вам не скажу"
Чилийский нападающий "Арсенала" Алексис Санчес заявил, что он уже определился со своим будущим.
"Я уже определился со своим будущим. Но вам не скажу", - приводят слова Санчеса российские СМИ.
Напомним, что контракт 28-летнего Санчеса с "Арсеналом" истекает через год. Интерес к форварду проявляют "Манчестер Сити" и ПСЖ.
Не пропустите: Официально: "Бавария" отказалась от приобретения Санчеса. | http://soccernews.ru
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|Команда
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|38
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|38
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|Манчестер Юнайтед
|38
|69
|7
|Эвертон
|38
|61
|8
|Саутгемптон
|38
|46
|9
|Борнмут
|38
|46
|10
|Вест Бромвич Альбион
|38
|45
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|45
|12
|Лестер Сити
|38
|44
|13
|Сток Сити
|38
|44
|14
|Кристал Пэлас
|38
|41
|15
|Суонси Сити
|38
|41
|16
|Бернли
|38
|40
|17
|Уотфорд
|38
|40
|18
|Халл Сити
|38
|34
|19
|Мидлсбро
|38
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|20
|Сандерленд
|38
|24