Санчес: "Я уже определился со своим будущим, но вам не скажу"

Чилийский нападающий "Арсенала" Алексис Санчес заявил, что он уже определился со своим будущим.

"Я уже определился со своим будущим. Но вам не скажу", - приводят слова Санчеса российские СМИ.

Напомним, что контракт 28-летнего Санчеса с "Арсеналом" истекает через год. Интерес к форварду проявляют "Манчестер Сити" и ПСЖ.

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