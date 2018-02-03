Санчес забивает, "Манчестер Юнайтед" берет верх над "Хаддерсфилдом"

Субботняя программа 26-го тура английской Премьер-Лиги продолжилась рядом матчей, среди которых самым популярным событием среди русскоязычных болельщиков британского футбола была встреча "Манчестер Юнайтед" и "Хаддерсфилда" на "Олд Траффорд". Накануне лидер чемпионата "Манчестер Сити" потерял очки в битве с "Бернли", а это означало, что у главного преследователя "горожан" появился шанс немного сократить отставание. Тем более, что соперник для этого был более, чем подходящий: новичок АПЛ по ходу сезона очень плохо играет на выезде. А единственную победу подопечные Давида Вагнера над клубом из "большой шестерки" добыли как раз-таки в родных стенах, и в поединке против "красных дьяволов". Поэтому мотивация, дабы взять реванш у манкунианцев также имела место быть.

Что касается стартовых составов, то оба менеджера по некоторым позициям удивили своим выбором. Например, у хозяев на скамейке для запасных оказался Поль Погба, а его место в центре поля занял юный Скотт МакТоминай. Также не нашлось место в старте Антони Мартиалю, зато вышел Хуан Мата. Давид Вагнер предоставил отдых сразу троим основным футболистам – Скотту Мэлоуну, Аарону Мую и Алексу Притчарду.

С первых же минут "Манчестер Юнайтед" установил контроль над игрой и уже на восьмой минуте мог открывать счет, но выстрел Джесси Лингарда мастерски парировал Йонас Лессль. В середине первого тайма в штрафной площади "Хаддерсфилда" произошло жуткое столкновение Конголо и МакТоминая в борьбе за воздух. К счастью, никто из участников эпизода серьезно не пострадал и оба остались на поле. "Терьеры", к удивлению, местами играли достаточно смело, хоть и малопродуктивно. Уже на 33-й минуте американо-немецкий специалист решился на тактическую замену, выпустив Муя вместо Биллинга, который просто не вошел в матч.

Под конец первой 45-ти минутки "красные дьяволы" заметно занервничали. Не удалось им забить до перерыва, хотя неплохие моменты для этого были у того же Лингарда и Санчеса.

На второй тайм подопечные Жозе Моуринью вышли предельно заряженными. Крепости обороны "Хаддерсфилда" хватило на десять минут – именно тогда манкунианцы повели в счете: фланговый прострел от Хуана Маты хладнокровно замкнул Ромелу Лукаку. Забив гол, "красные дьяволы" сбавили обороты, в отличие от неугомонного Алексиса Санчеса, который не оставлял надежды открыть свой лик забитым мячам в футболке "Юнайтед". На 68-й минуте чилиец заработал пенальти, который сам же и взялся исполнять. Удар "с точки" экс-канонира парировал Лессль, но вот с добиванием не справился.

Таким образом, "Манчестер Юнайтед" не без проблем обыгрывает "Хаддерсфилд" и сокращает отставание от лидера до 13 очков.

"Манчестер Юнайтед" – "Хаддерсфилд" – 2:0

Голы: Лукаку, 55– 1:0, Санчес, 68 – 2:0

"Ман Юнайтед": Де Хеа, Валенсия, Смоллинг, Рохо, Шоу, МакТоминай, Матич, Мата (Рашфорд, 71), Лингард (Погба, 65), Санчес, Лукаку (Мартиаль, 77)

"Хаддерсфилд": Лессль, Занка, Шиндлер (Хефеле, 59), Конголо, Т. Смит, Биллинг (Муй, 33), Хогг, Хадерджонай, ван Ла Парра (Инс, 69), Куанер, Депуатр

На 68-й минуте Алексис Санчес не реализовал пенальти (вратарь)

Богдан Архипенко

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