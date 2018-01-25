Санчес завтра сможет дебютировать за "Манчестер Юнайтед"

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Санчес завтра сможет дебютировать за "Манчестер Юнайтед"

Форвард Алексис Санчес завтра сможет дебютировать за "Манчестер Юнайтед", сообщает официальный твиттер клуба.

29-летний чилиец будет включен в заявку на матч 1/16 финала Кубка Англии против "Йовила", который состоится в пятницу в 22:55 по московскому времени.

Напомним, что Санчес перебрался в "МЮ" в обмен на полузащитника Генриха Мхитаряна, который стал игроком "Арсенала".

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