Санчес заявил, что однажды перейдет в один из клубов МЛС

Теги алексис санчесинтер милан

Санчес заявил, что однажды перейдет в один из клубов МЛС

Нападающий "Интера" Алексис Санчес заявил, что однажды перейдет в один из клубов МЛС. Также футболист отметил, что в Европе поиграет еще около 5 лет. Об этом сообщает Goal.

"У меня всегда есть предложения он какого-либо клуба. В Европе я поиграю еще около 5-6 лет. Хотя могу представить себя однажды в США. Я не против поиграть в МЛС, лиге, которая постоянно развивается", - сказал Санчес.

Напомним, 30-летний футболист недавно перешел из "Манчестер Юнайтед" в миланский "Интер".

А еще: Санчес объяснил, почему перешел в "Интер"| http://soccernews.ru
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