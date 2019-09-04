Санчес заявил, что однажды перейдет в один из клубов МЛС
Нападающий "Интера" Алексис Санчес заявил, что однажды перейдет в один из клубов МЛС. Также футболист отметил, что в Европе поиграет еще около 5 лет. Об этом сообщает Goal.
"У меня всегда есть предложения он какого-либо клуба. В Европе я поиграю еще около 5-6 лет. Хотя могу представить себя однажды в США. Я не против поиграть в МЛС, лиге, которая постоянно развивается", - сказал Санчес.
Напомним, 30-летний футболист недавно перешел из "Манчестер Юнайтед" в миланский "Интер".
А еще: Санчес объяснил, почему перешел в "Интер"| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Болонья
|2
|4
|2
|Интер Милан
|1
|3
|3
|Лацио
|1
|3
|4
|Наполи
|1
|3
|5
|Аталанта
|1
|3
|6
|Торино
|1
|3
|7
|Ювентус
|1
|3
|8
|Удинезе
|1
|3
|9
|Брешия
|2
|3
|10
|Милан
|2
|3
|11
|Дженоа
|1
|1
|12
|Рома
|1
|1
|13
|Хеллас Верона
|1
|1
|14
|Фиорентина
|1
|0
|15
|Сассуоло
|1
|0
|16
|Кальяри
|1
|0
|17
|Парма
|1
|0
|18
|Сампдория
|1
|0
|19
|Лечче
|1
|0
|20
|СПАЛ
|2
|0