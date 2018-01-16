Санчеса зовут в "Челси"

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Санчеса зовут в "Челси"На форварда "Арсенала" Алексиса Санчеса появился еще один покупатель.

Главный тренер "Челси" Антонио Конте заявил, что не прочь приобрести Санчеса.

По словам наставника, он интересовался чилийцем еще тогда, когда тренировал "Ювентус".

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