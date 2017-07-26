Санчеш близок к переходу в "Милан" за 40 миллионов евро

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Санчеш близок к переходу в "Милан" за 40 миллионов евро

Очередным приобретением "Милана" станет португальский полузащитник "Баварии" Ренату Санчеш, сообщает L’Equipe.

По сведениям издания, итальянский клуб договорился о приобретении футболиста за 40 миллионов евро. Хавбек подпишет с "россонери" контракт до лета 2021 года.

Напомним, что 19-летний Санчеш перешел в "Баварию" год назад из "Бенфики" за 35 миллионов евро.

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