Санчеш досрочно вернулся в "Баварию" из аренды в "Суонси"

Теги суонси ситибавария мюнхенренату санчеш

Санчеш досрочно вернулся в "Баварию" из аренды в "Суонси"
"Суонси Сити" досрочно прекратил аренду португальского полузащитника "Баварии" Ренату Санчеша, сообщает The Sun.

По сведениям издания, в клубе посчитали, что футболист не успеет восстановиться после травмы до конца сезона. К тому же хавбек совершенно не впечатлил тренерский штаб своей игрой.

В этом сезоне 20-летний Санчеш провел за "Суонси" 15 матчей и отдал 1 результативную передачу. 

Стоит отметить, что "Суонси" арендовал португальца прошлым летом за 8,5 миллионов евро.

Не пропустите: Левандовски намерен затребовать своей продажи в "Реал". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Вот так бы выглядел сегодняшний "Вердер", не расставайся он со своими лучшими игроками

Вот так бы выглядел сегодняшний "Вердер", не расставайся он со своими лучшими игроками

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 30 81
2 Манчестер Юнайтед 30 65
3 Ливерпуль 31 63
4 Тоттенхэм 30 61
5 Челси 30 56
6 Арсенал Лондон 30 48
7 Бернли 30 43
8 Лестер Сити 30 40
9 Эвертон 31 40
10 Борнмут 31 36
11 Уотфорд 31 36
12 Брайтон & Хоув Альбион 30 34
13 Ньюкасл Юнайтед 30 32
14 Суонси Сити 30 31
15 Хаддерсфилд Таун 31 31
16 Кристал Пэлас 31 30
17 Вест Хэм Юнайтед 30 30
18 Саутгемптон 30 28
19 Сток Сити 31 27
20 Вест Бромвич Альбион 31 20
Полная таблица

топ-5 тегов