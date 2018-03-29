Санчеш досрочно вернулся в "Баварию" из аренды в "Суонси"



"Суонси Сити" досрочно прекратил аренду португальского полузащитника "Баварии" Ренату Санчеша, сообщает The Sun.

По сведениям издания, в клубе посчитали, что футболист не успеет восстановиться после травмы до конца сезона. К тому же хавбек совершенно не впечатлил тренерский штаб своей игрой.

В этом сезоне 20-летний Санчеш провел за "Суонси" 15 матчей и отдал 1 результативную передачу.

Стоит отметить, что "Суонси" арендовал португальца прошлым летом за 8,5 миллионов евро.

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