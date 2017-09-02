Санчеш мог перейти в "Вест Хэм"

Сопредседатель "Вест Хэма" Дэвид Салливан рассказал о том, что его клуб мог арендовать хавбека "Баварии" Ренату Санчеша.

По словам функционера, немецкий клуб лично предлагал футболиста его коллективу.

"ПСЖ предлагал нам Крыховяка, а "Бавария" – Санчеша. Мы спросили Славена Билича, нужны ли ему эти игроки. Он сказал, что доволен своей командой", - сказал он.

Напомним, что португалец перешел в "Суонси". | http://soccernews.ru