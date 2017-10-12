Санчеш может не сыграть с "Хаддерсфилдом"

Участие полузащитника "Суонси" Ренату Санчеша в матче восьмого тура АПЛ против "Хаддерсфилда" находится под вопросом.

Как сообщает Sky Sports, 20-летний португалец получил небольшое растяжение мышц бедра в расположении национальной сборной и может не успеть восстановиться к ближайшему поединку.

Напомним, что матч "Суонси" - "Хаддерсфилд" состоится 14 октября в 17:00 по московскому времени.

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